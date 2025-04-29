Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Руководитель «Заубера» высказался о возможном возвращении Серхио Переса в Формулу-1

Руководитель «Заубера» высказался о возможном возвращении Серхио Переса в Формулу-1
Комментарии

Руководитель «Заубера» Джонатан Уитли, который ранее работал с мексиканским пилотом Серхио Пересом в бытность его выступлений в «Ред Булл», в одном из своих интервью выразил свои мысли по поводу потенциального возвращения Переса в Формулу-1.

«Мне кажется, что Перес вполне способен вернуться и быстро набрать скорость в новой команде. В прошлом году у него была одна из самых трудных ролей — место напарника Макса Ферстаппена. Было видно, что он испытывал больше трудностей с болидом, чем Макс, — похоже, такая же ситуация повторяется в «Ред Булл» в этом году», — приводит слова Уитли Formula.

Напомним, по итогам сезона 2024 года команда «Ред Булл» попрощалась с Пересом.

Материалы по теме
Правила Ф-1 работают неправильно. Штрафы Ферстаппену и Лоусону несправедливы
Правила Ф-1 работают неправильно. Штрафы Ферстаппену и Лоусону несправедливы
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android