Руководитель «Заубера» высказался о возможном возвращении Серхио Переса в Формулу-1

Руководитель «Заубера» Джонатан Уитли, который ранее работал с мексиканским пилотом Серхио Пересом в бытность его выступлений в «Ред Булл», в одном из своих интервью выразил свои мысли по поводу потенциального возвращения Переса в Формулу-1.

«Мне кажется, что Перес вполне способен вернуться и быстро набрать скорость в новой команде. В прошлом году у него была одна из самых трудных ролей — место напарника Макса Ферстаппена. Было видно, что он испытывал больше трудностей с болидом, чем Макс, — похоже, такая же ситуация повторяется в «Ред Булл» в этом году», — приводит слова Уитли Formula.

Напомним, по итогам сезона 2024 года команда «Ред Булл» попрощалась с Пересом.