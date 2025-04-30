Шлем Айртона Сенны продан на аукционе за рекордную сумму

Шлем легендарного трёхкратного чемпиона Формулы-1 Айртона Сенны был продан за рекордную сумму в $ 965 тыс. на аукционе RM Sotheby’s. Предыдущий рекорд принадлежал пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру, шлем которого был продан в 2023 года за $ 352 тыс. Об этом сообщил The Athletic.

Сенна использовал этот шлем во время Гран-при Бельгии в 1992 году. Во время практических заездов пилот «Макларена» первым оказал помощь Эрику Комасу, потерявшему сознание после серьёзной аварии.

За 10 лет выступлений Сенна выиграл 41 гонку и завоевал 65 поул-позиций. 1 мая 1994 года бразильский гонщик погиб в результате столкновения его Williams FW16 с бетонной стеной в гонке на Гран-при Сан-Марино 1994 года.