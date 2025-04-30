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Самый быстрый Corvette в истории станет автомобилем безопасности «500 миль Индианаполиса»

Самый быстрый Corvette в истории станет автомобилем безопасности «500 миль Индианаполиса»
Chevrolet Corvette ZR1
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Пейс-каром гонки «500 миль Индианаполиса», которая в этом году пройдёт уже в 109-й раз, станет Chevrolet Corvette ZR1 — самый быстрый автомобиль в истории линейки Corvette. Водителем машины безопасности, который выведет пелотон из 33 гонщиков на прогревочные круги, станет Майкл Стрейхэн — бывший профессиональный игрок в американский футбол, двукратный лауреат премии «Эмми» и телеведущий.

Chevrolet Corvette ZR1

Chevrolet Corvette ZR1

Фото: Indianapolis Motor Speedway

Chevrolet Corvette ZR1 был представлен в июле 2024 года в Майами. Автомобиль оснащён 5,5-литровым двигателем LT7 V8 мощностью 793 кВт (1079 л. с.) и 8-ступенчатой трансмиссией. До 60 миль в час (97 км/ч) он разгоняется за 2,3 секунды, а в октябре прошлого года во время заездов в Папенбурге предсерийный прототип ZR1 достиг 375 км/ч, став самым быстрым в мире серийным автомобилем стоимостью менее $ 1 млн.

Chevrolet Corvette ZR1

Chevrolet Corvette ZR1

Фото: Indianapolis Motor Speedway

Гонки IndyCar в Индианаполисе в этом году начнутся 10 мая, когда на дорожной трассе внутри овала, ранее принимавшей Гран-при США Формулы-1, пройдёт 5-й этап сезона-2025. «500 миль Индианаполиса» станут 6-м этапом первенства и по традиции пройдут в последнее воскресенье мая — 25-го числа.

Chevrolet Corvette ZR1

Chevrolet Corvette ZR1

Фото: Indianapolis Motor Speedway

Помимо постоянных участников сезона IndyCar, на старт «пятисотки» в этом году выйдет Кайл Ларсон, который намерен после финиша заезда отправиться в Северную Каролину и проехать также Coca-Cola 600 — самую длинную гонку NASCAR Cup Series. Кроме того, на старт гонки попытаются выйти бразильский ветеран Элио Кастроневес и японец Такума Сато, известный по выступлениям в Формуле-1. Также на эту гонку впервые заявлен российско-израильский пилот Роберт Шварцман.

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