Цареградцев: у меня единственного в квалификации снег пошёл. Ну либо я сам олень

Известный автогонщик-дрифтер Аркадий Цареградцев поделился мнением о выступлении в первом этапе Гран-При Российской Дрифт Серии 2025 года. Соревнования проходили на трассе Moscow Raceway.

«Я впервые в карьере не прошёл квалификацию из-за плохой управляемости автомобиля. В смысле, я им сам плохо рулил — автомобиль в прекрасной кондиции. В первой попытке я оказался единственным, у кого в квалификации снег пошёл. Ну либо я сам олень. Когда снег шёл — это для меня было удивительно. Он падает на трассу, её охлаждает, делает более скользкой.

Во второй же попытке я ехал по максимально широкой траектории, как я всегда ездил на MRW. Но в этот раз судьи решили, что нужно заузить внешнюю траекторию. И нарисовали там скользкую линию. Я машину подал туда, куда всегда подаю, но не получилось. То есть просто поскользнулся на разметке. Мы всей командой отвратительно проехали. Чисто сами по себе ошибались, с техникой проблем не было», — сказал Цареградцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Вершининым.

Подробности о первом этапе Гран-При Российской Дрифт Серии 2025 года можно узнать в материале на «Чемпионате».

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