Уитли высказался о сильных сторонах Переса на фоне слухов о возвращении Серхио в Ф-1

Бывший спортивный директор «Ред Булл» и нынешний руководитель «Кик-Заубера» Джонатан Уитли поделился мнением о возможном возвращении мексиканца Серхио Переса в Формулу-1. Ранее сообщалось, что Чеко может стать гонщиком «Кадиллака». Уитли высказался о сильных сторонах Переса.

«Его отзывы для инженеров относительно машины были очень ясными и простыми для понимания. Чеко – настоящий профессионал. Очень талантливый и, конечно же, очень быстрый гонщик, с которым приятно работать. Как всегда, многое будет зависеть от силы духа и уверенности в себе. Если гонщик силён духом и очень уверен в себе, то после возвращения может снова стать быстрым», – приводит слова Уитли Formula.hu.

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