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Дэвид Крофт рассказал о нападках фанатов после его вопроса Максу Ферстаппену

Дэвид Крофт рассказал о нападках фанатов после его вопроса Максу Ферстаппену
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Известный комментатор Дэвид Крофт рассказал о сообщениях с критикой, которые стал получать в социальных сетях после вопроса о возможном уходе гонщика Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Соответствующий вопрос нидерландцу Крофт задал на пресс-конференции перед Гран-при Саудовской Аравии. Макс тогда ответил: «Давай ты сосредоточишься на комментировании, а я – на пилотировании».

«У нас с Максом действительно хорошие отношения, я знаю его с тех пор, как он только пришёл. Мы никогда ни из-за чего не ссорились. Он ни разу не приходил ко мне и не говорил: «Мне не нравится то, что ты сказал». Однако некоторые фанаты Макса стали обвинять меня за то, что я задал этот вопрос. Это моя работа. Они просто нападают на меня. Отлично. Можете продолжать это делать столько, сколько захочется. Я буду присутствовать на следующей пресс-конференции, и это не помешает мне задать следующий вопрос. В глазах общественности и в социальных сетях нужно выглядеть как носорог», — приводит слова Крофта The Times.

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