Спонсор Колапинто изъявил желание увидеть его на Гран-при Эмилии-Романьи

Примечательный эпизод произошёл во время прямой трансляции на аргентинском телевидении.

Орасио Марин, президент YPF — нефтяной компании, спонсирующей пилота Формулы-1 Франко Колапинто, заявил, что резервист «Альпин» должен выступить за команду уже на Гран-при Эмилии-Романьи, который пройдёт с 16 по 18 мая в Имоле (Италия). Однако затем функционер поправился и сказал, что это его личное пожелание.

Ранее издание The Race сообщило, что австралиец Джек Дуэн не покинет место боевого пилота «Альпин» до середины сезона, несмотря на упорные слухи о его замене на Колапинто.

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