Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Спонсор Колапинто изъявил желание увидеть его на Гран-при Эмилии-Романьи

Спонсор Колапинто изъявил желание увидеть его на Гран-при Эмилии-Романьи
Комментарии

Примечательный эпизод произошёл во время прямой трансляции на аргентинском телевидении.

Орасио Марин, президент YPF — нефтяной компании, спонсирующей пилота Формулы-1 Франко Колапинто, заявил, что резервист «Альпин» должен выступить за команду уже на Гран-при Эмилии-Романьи, который пройдёт с 16 по 18 мая в Имоле (Италия). Однако затем функционер поправился и сказал, что это его личное пожелание.

Ранее издание The Race сообщило, что австралиец Джек Дуэн не покинет место боевого пилота «Альпин» до середины сезона, несмотря на упорные слухи о его замене на Колапинто.

Материалы по теме
The Race обозначил срок, ранее которого Джек Дэун не покинет «Альпин»

Сколько зарабатывают в гоночной серии «Формула-1»

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android