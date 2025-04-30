Эксперт объяснил проблему Льюиса Хэмилтона с болидом «Феррари»

Аналитик Алекс Брандл поделился мнением о сложностях, с которыми столкнулся гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон в нынешнем сезоне Формулы-1. По словам эксперта, положение усугубляет стиль торможения семикратного чемпиона мира.

«Я просматриваю данные Льюиса каждый уикенд. Характерная черта одна и та же. Когда он входит в скоростные повороты, то давит на тормоза чуть сильнее, чем Шарль Леклер. Такие же проблемы у него были в «Мерседесе», — сказал Брандл в подкасте F1 Nation.

В настоящий момент Хэмилтон занимает седьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 31 очко. Его товарищ по команде Шарль Леклер занимает пятую позицию, имея на счету 47 баллов.

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