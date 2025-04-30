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Оскар Пиастри предположил, каким должен быть гонщик, чтобы стать чемпионом Формулы-1

Оскар Пиастри предположил, каким должен быть гонщик, чтобы стать чемпионом Формулы-1
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал недавние слова своего товарища по команде Ландо Норриса относительно подхода к гонкам. «Вижу, что у многих существует укоренившееся мнение насчёт того, каким должен быть чемпион мира — чрезмерно агрессивным. Я хочу выиграть чемпионат, но предпочёл бы оставаться просто хорошим человеком», — говорил ранее Ландо.

«Думаю, у каждого есть своя индивидуальность и свой стиль. И самое пагубное, что можно сделать, это попытаться использовать стиль, который не соответствует тебе. Как сказал Ландо, это не значит, что нужно быть плохим человеком. Нужно лишь быть твёрдым на своём пути. Есть много разных способов добиться результата. Не думаю, что существует какой-то один стиль или одна идеальная модель того, как выглядит чемпион Формулы-1. Все они выглядели немного по-разному», — приводит слова Пиастри Motorsport Week.

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