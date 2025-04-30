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Ландо Норрис: я действительно думаю о негативе больше, чем о позитиве

Ландо Норрис: я действительно думаю о негативе больше, чем о позитиве
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что зачастую излишне самокритичен по отношению к себе.

«Я действительно думаю о плохих и негативных моментах больше, чем о положительных. Вероятно, мне нужно улучшить это отношение и поработать над этим. Хочу реализовать свой потенциал, но в данный момент этого просто нет, и у меня нет причин радоваться по этому поводу. Знаю, что я строг к себе, но на 95% это хорошо. Мне так кажется», — приводит слова Норриса Speedcafe.

Ранее другой пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал недавние слова Ландо относительно подхода к гонкам.

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