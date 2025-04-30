Джордж Расселл показал свой дорожный гиперкар Mercedes-AMG

Пилот команды «Мерседес» в Формуле-1 Джордж Расселл показал в соцсетях доставленный ему недавно автомобиль Mercedes-AMG One. Это лимитированный дорожный гиперкар, оснащённый такой же силовой установкой, какая была на болиде «Мерседес» W06, выступавшем в Формуле-1 в 2015 году.

Джордж Расселл рядом с Mercedes-AMG One Фото: Социальные сети Джорджа Расселла

«Обладать таким автомобилем — большая честь, и я мечтал о нём с тех пор, как пришёл в команду «Мерседес» в 2017-м, — написал Расселл на своих страницах в социальных сетях. — С ума сойти, ведь его двигатель — это модифицированная версия силовой установки с машины 2015 года, первого болида «Мерседес», который я пилотировал».

Mercedes-AMG One Джорджа Расселла Фото: Социальные сети Джорджа Расселла

Серийная версия Mercedes-AMG One была представлена в июне 2022 года. Мощность силовой установки, состоящей из 1,6-литрового двигателя V6, электромоторов, а также элементов MGU-H и MGU-K, составляет 782 кВт (1063 л. с.). До 100 км/ч гиперкар разгоняется за 2,9 секунды, а его максимальная скорость — 352 км/ч. Кроме того, Mercedes-AMG One принадлежит рекорд «Северной петли» «Нюрбургринга» для серийных машин.

Mercedes-AMG One Джорджа Расселла Фото: Социальные сети Джорджа Расселла

Тираж автомобиля ограничен 275 экземплярами, цена машины — $ 2,72 млн. Известно, что эта модель есть в коллекциях Нико Росберга, Дэвида Култхарда и Валттери Боттаса, а также у нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, певицы Алиши Киз и актёра Марка Уолберга.