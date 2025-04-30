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В Москве прошёл мотофестиваль к открытию мотосезона-2025

В Москве прошёл мотофестиваль к открытию мотосезона-2025
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Московский мотофестиваль 2025 года посвятили 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В заезде по Садовому кольцу приняли участие 10 000 мотоциклистов.

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Впервые в истории в заезде участвовала ретротехника из музея «Моторы войны». Гостей праздника ждала насыщенная программа: концерты популярных исполнителей, мастер-классы и захватывающие шоу. На силовом экстриме установили новые рекорды. Среди гостей и зрителей фестиваля разыграли главный приз — мотоцикл.

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

«Мы отметили старт мотосезона масштабным фестивалем, который проводим уже в 12-й раз. Основная задача таких мероприятий — напомнить всем участникам дорожного движения о важности соблюдения правил. Мы продолжаем работу по повышению безопасности на дорогах столицы, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — добавил Максим Ликсутов.

Профессиональные трюки на мотоцикле зимой:

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