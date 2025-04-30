«Я почти не могу в это поверить». Ральф Шумахер высказался о Льюисе Хэмилтоне

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о выступлении семикратного чемпиона мира пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона в нынешнем сезоне.

«Если он действительно решит сдаться сейчас, то это будет очень рано. Я почти не могу в это поверить. Ожидания сейчас велики. «Феррари» хочет видеть отдачу. Льюису необходимо стараться, и, вероятно, он это сделает. Он должен разобраться с машиной. Но, конечно, впереди ещё будут трассы, которые ему подходят. Однако и он сам обязан сделать шаги вперёд. Он не должен сдаваться, хотя ему нужно время», — сказал Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.

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