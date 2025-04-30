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«Кик-Заубер» представил специальную ливрею для Гран-при Майами

«Кик-Заубер» представил специальную ливрею для Гран-при Майами
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Команда Формулы-1 «Кик-Заубер» представила обновлённую ливрею для Гран-при Майами, который пройдёт со 2 по 4 мая.

Фото: Пресс-служба «Кик-Заубера»

«Машина стала полотном современного искусства. Ливрея вызывает ассоциации со свежими мазками кисти, словно художник только что закончил своё творение за мгновение до того, как автомобиль выехал на трассу», — гласит пресс-релиз команды, посвящённый обновлённой ливрее.

«Кик-Заубер» после пяти этапов чемпионата занимает 10-е и последнее место в командном зачёте, набрав шесть очков. Лидирует в чемпионате «Макларен», на счету которого 188 баллов.

«Кик-Заубер» набрал очки лишь в одной гонке — на Гран-при Австралии, где Нико Хюлькенберг финишировал на седьмой позиции.

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