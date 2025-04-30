В «Феррари» представили специальные комбинезоны для Гран-при Майами

Команда Формулы-1 «Феррари» представила комбинезоны пилотов на Гран-при Майами, который состоится в предстоящие выходные и пройдёт со 2 по 4 мая.

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Комбинезоны выполнены в бело-синих цветах, при этом в команде решили проигнорировать в них традиционный красный цвет.

Пока неизвестно, будет ли на этом этапе представлена специальная ливрея для машин команды.

Напомним, ранее сообщалось, что «Феррари» собирается представить крупный пакет обновлений уже на следующей гонке после этапа в Майами в эти выходные. Новинки будут направлены на улучшение прижимной силы болида SF-25, прежде всего в задней части машины. Полный дебют пакета обновлений запланирован на две недели позже, в Барселоне (на Гран-при Испании).