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Представлен Rolls-Royce, созданный тюнинг-ателье для полиции Дубая

Представлен Rolls-Royce, созданный тюнинг-ателье для полиции Дубая
Полиция Дубая на Arabian Travel Market
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В рамках мероприятия Arabian Travel Market, состоявшегося во Всемирном торговом центре Дубая, представлен Rolls-Royce Cullinan, подготовленный немецким тюнинг-ателье Mansory для полиции Дубая.

Rolls-Royce Cullinan от Mansory для полиции Дубая

Rolls-Royce Cullinan от Mansory для полиции Дубая

Фото: x.com/DubaiPoliceHQ

От стандартного Rolls-Royce Cullinan этот автомобиль отличает переработанный инженерами Mansory кузов, а также увеличенная до 610 лошадиных сил мощность двигателя. Согласно пресс-релизу полиции Дубая, до 100 км/ч этот Cullinan разгоняется за 5 секунд, а его максимальная скорость — 280 км/ч, при том что стандартный Cullinan и Cullinan Black Badge развивают не более 250 км/ч.

Rolls-Royce Cullinan от Mansory для полиции Дубая

Rolls-Royce Cullinan от Mansory для полиции Дубая

Фото: x.com/DubaiPoliceHQ

Отметим, что это уже не первый автомобиль, подготовленный Mansory для полиции Дубая — в марте 2024 года в распоряжение правоохранителей поступил внедорожник Mansory P720, созданный на базе Mercedes-AMG G 63. Кроме того, в автопарк дубайской полиции входят гибридный McLaren Artura и спецверсия Lamborghini Urus Performante.

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