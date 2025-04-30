Алан Джонс: Пиастри — будущий чемпион мира

Чемпион мира 1980 года Алан Джонс поделился мнением о соотечественнике, австралийце, пилоте «Макларена» Оскаре Пиастри.

«Пиастри, без сомнений, будущий чемпион мира. Он пришёл в Формулу-1 из ниоткуда, и у него уже есть все необходимые качества, чтобы выиграть титул чемпиона мира. Первый, кого любому пилоту нужно победить — напарник по команде. Пиастри может выиграть титул в этом году. И его напарник в конечном итоге сейчас слаб.

Норрис достаточно быстр, но он слаб психологически. Он постоянно несёт чушь про психологические проблемы, что он зацикливается на проблемах, а не на позитивных моментах. Если твой соперник говорит подобное, то ты понимаешь, что опередишь его.

Пиастри при этом очень силён и психологически устойчив. Он мне нравится. Он не пляшет на всю катушку, он сильная личность – и это как раз то, что нужно для успеха», — приводит слова Джонса Speed Cafe.