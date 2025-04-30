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Эксперт назвал условия, при которых Ферстаппен уйдёт из Формулы-1

Эксперт назвал условия, при которых Ферстаппен уйдёт из Формулы-1
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Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок считает, что четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен может уйти из чемпионата.

«Ферстаппен часто намекал, что его интересуют и другие вещи, помимо Формулы-1. Он многое хочет открыть для себя в автоспорте, включая «24 часа Ле-Мана» и другие серии. Он хочет совершить что-то похожее на то, что сделал Фернандо Алонсо. Думаю, это может произойти, особенно если Макс решит, что правила в Формуле-1 стали слишком глупыми или же слишком сложными. Могу представить, что Макс сам примет такое решение.

Может быть, он и вернётся в Формулу-1 после, но, если Макс говорит что-то об уходе, его нужно воспринимать всерьёз. Думаю, он способен решиться на такой шаг, если ему и правда запретят говорить перед микрофоном, что он думает, и постоянно будут штрафовать», — приводит слова Глока Speedweek.

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