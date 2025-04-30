Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Нельсиньо Пике: Ферстаппен примет решение о своём будущем в середине 2026 года

Нельсиньо Пике: Ферстаппен примет решение о своём будущем в середине 2026 года
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Нельсиньо Пике высказался о том, когда четырёхкратный и действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен примет решение о своём будущем.

«В конце 2026 года Ферстаппен выскажет своё решение о том, что он хочет делать в Формуле-1 дальше. Предположим, «Мерседес» начнёт следующий сезон с огромным отрывом, как это было в 2014 году. Тогда, чтобы другие команды восстановились, потребуется не менее двух-трёх сезонов. Ферстаппен примет решение о своём будущем в середине 2026 года, но объявит о своём решении в конце сезона», — сказал Пике в эфире подкаста Pelas Pistas.

Контракт Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до конца сезона-2028, однако в соглашении есть пункт о досрочном расторжении контракта.

Материалы по теме
Ферстаппен уходит, Перес возвращается? 5 актуальных трансферных интриг Формулы-1
Ферстаппен уходит, Перес возвращается? 5 актуальных трансферных интриг Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android