Нельсиньо Пике: Ферстаппен примет решение о своём будущем в середине 2026 года

Бывший гонщик Формулы-1 Нельсиньо Пике высказался о том, когда четырёхкратный и действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен примет решение о своём будущем.

«В конце 2026 года Ферстаппен выскажет своё решение о том, что он хочет делать в Формуле-1 дальше. Предположим, «Мерседес» начнёт следующий сезон с огромным отрывом, как это было в 2014 году. Тогда, чтобы другие команды восстановились, потребуется не менее двух-трёх сезонов. Ферстаппен примет решение о своём будущем в середине 2026 года, но объявит о своём решении в конце сезона», — сказал Пике в эфире подкаста Pelas Pistas.

Контракт Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до конца сезона-2028, однако в соглашении есть пункт о досрочном расторжении контракта.