Формула-1 продлила контракт с Гран-при Мексики

Формула-1 продлила контракт на проведение Гран-при Мексики до 2028 года. Об этом сообщает официальный сайт чемпионата.

«Мы очень рады объявить, что Гран-при Мексики останется частью нашего календаря до сезона 2028 года. Формула 1 — это энергия, страсть и эмоции, и каждый год уникальная атмосфера, создаваемая нашими болельщиками в Мехико, является одним из самых невероятных впечатлений нашего чемпионата», — подчеркнул генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.

Напомним, Гран-при Мексики вернулся в календарь чемпионата мира в 2015 году. До этого трасса принимала этап чемпионата мира до 1992 года. Действующий контракт на проведение гонки на автодроме имени братьев Родригес рассчитан до 2025 года включительно. Ранее ходили слухи, что в связи с уходом Серхио Переса из Формулы-1 контракт может быть не продлён.

В 2025 году Гран-при Мексики пройдёт с 24 по 26 октября.