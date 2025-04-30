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Глок — о бен Сулайеме: не видел такого президента, который вызывал бы столько споров

Глок — о бен Сулайеме: не видел такого президента, который вызывал бы столько споров
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Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок высказался о президенте Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммеде бен Сулайеме.

«Я не видел такого президента, который вызывал бы столько споров. Это плохая история для спорта. Все хотят видеть эмоции, в том числе и у фанатов. Он не делает одолжение, когда занимает эту позицию. В DTM нам тоже грозили крупным штрафом, если мы будем проявлять неуместные эмоции, поэтому нужно тщательно обдумывать свои слова.

В Саудовской Аравии Ферстаппен не согласился со своим штрафом, но я думаю, что всё было правильно. Он не сумел войти в поворот так, как должен был. А его ускорение после поворота было явным нарушением, за что он и получил свой пятисекундный штраф», — приводит слова Глока Sky Sport Germany.

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