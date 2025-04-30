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«Феррари» представила специальную ливрею для Гран-при Майами

«Феррари» представила специальную ливрею для Гран-при Майами
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Команда Формулы-1 «Феррари» представила специальную ливрею, которая будет использоваться коллективом во время Гран-при Майами, который состоится в предстоящие выходные и пройдёт со 2 по 4 мая.

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Напомним, ранее сообщалось, что «Феррари» собирается представить крупный пакет обновлений уже на следующей гонке после этапа в Майами в эти выходные. Новинки будут направлены на улучшение прижимной силы болида SF-25, прежде всего в задней части машины. Полный дебют пакета обновлений запланирован на две недели позже, в Барселоне (на Гран-при Испании).

Ранее итальянская команда представила специальные комбинезоны, которые выполнены в бело-синих цветах.

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