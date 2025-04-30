Эксперт: 2026 год будет последним шансом для Хэмилтона выиграть восьмой титул

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт поделился мнением о переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«В прошлом сезоне «Мерседес» был очень нестабилен. Они то выигрывали гонки, то даже не приближались к местам на подиуме. Думаю, Хэмилтон был расстроен и потерял мотивацию. Так что этот переход в «Феррари» ему был нужен.

Хэмилтон всё ещё привыкает к новой машине, но я думал, что он быстро освоится и покажет, что он быстрее Шарля Леклера. Пока этого не произошло. Леклер пришёл в «Феррари» и перетянул на свою сторону команду у Феттеля. Хэмилтон пока этого не сделал, Леклер контролирует ситуацию.

Думаю, 2026 год будет последним шансом для Льюиса выиграть восьмой титул. Сейчас ему 40 лет. Его пик позади. Он всё ещё хорош, однако Шарль сейчас лучше Льюиса, так что, даже если «Феррари» прибавит, Хэмилтону нужно будет обыграть своего напарника», — приводит слова Херберта RacingNews365.