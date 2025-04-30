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Бывшая советница Вольфа вернулась в ФИА

Бывшая советница Вольфа вернулась в ФИА
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Бывший генеральный секретарь по спорту в Международной автомобильной федерации (ФИА) Шайла-Энн Рао вновь будет работать в организации. Об этом сообщает Autosport.

Рао займёт роль советника президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема.

Ранее Рао ушла из ФИА по причине конфликта интересов. Шайла-Энн была советником руководителя команды Тото Вольфа.

До этого сообщалось, что именно Шайла-Энн раскрыла нарушение со стороны «Ред Бул» финансового регламента. Также сообщалось, что она могла предоставить «Мерседесу» информацию от ФИА, за счёт которой немецкий гоночный коллектив получил представление, как бороться с дельфинированием.

Кроме того, Рао обвиняла президента ФИА бен Сулайема в неподобающем поведении.

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