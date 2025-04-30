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Феттель рассказал, почему он не вернулся в Формулу-1 в качестве пилота

Феттель рассказал, почему он не вернулся в Формулу-1 в качестве пилота
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Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель объяснил, почему он не вернулся в Формулу-1 в качестве гонщика.

«Мои дети дали мне понять, что мне больше не разрешено пилотировать болид. Им нравится, что я дома, и мне приятно это слышать. Мне удалось найти себя вне Формулы-1, при этом сохранить мир в семье! Я привык к своей новой жизни», — приводит слова Себастьяна Феттеля RacingNews365.

Напомним, ранее сообщалось, что Себастьян Феттель может вернуться в Формулу-1 в качестве советника «Ред Булл» по автоспорту, заменив на этой должности Хельмута Марко. Ранее Хельмут Марко заявлял, что он может покинуть Формулу-1 при условии, что Макс Ферстаппен уйдёт из австрийской команды.

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