Эксперт: Дуэн добавил головной боли Флавио Бриаторе

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт поделился мнением о пилоте «Альпин» Джеке Дуэне.

«Сейчас всё зависит от Джека и от его результатов. Надеюсь, ошибок будет не так много. Его будущее полностью зависит от его выступлений. На самом деле, он показывает себя неплохо. Пьер не громит его. У них схожий темп в квалификациях.

Так что, вероятно, Джек добавил головной боли Флавио Бриаторе, потому что, думаю, он хотел, чтобы Гасли разгромил Дуэна, а Флавио мог быстро провести замену пилота», — приводит слова Джонни Херберта RacingNews365.

Ранее издание The Race сообщило, что австралиец Джек Дуэн не покинет место боевого пилота «Альпин» до середины сезона, несмотря на упорные слухи о его замене на Колапинто.