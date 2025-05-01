Монтойя рассказал, кого он видит в «Ред Булл» в качестве замены Ферстаппену

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о потенциальном переходе четырёкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в «Мерседес».

«Если Ферстаппен перейдёт в «Мерседес», то один из пилотов «Мерседеса» станет гонщиком «Ред Булл». Вопрос в том, кого уволят. Расселл долгое время в команде. А Антонелли хорошо себя показывает в качестве новичка.

Вопрос открыт. С кем поставить Ферстаппена в пару? С Расселлом или с Антонелли? Тото Вольф очень хотел подписать Макса в прошлом году, но что сейчас? Я уже не уверен», — приводит слова Монтойи RacingNews365.

Контракт Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до конца сезона-2028, однако в соглашении есть пункт о досрочном расторжении контракта.