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Обнародованы дополнительные фотографии спецливреи «Феррари». В ней больше синего

Обнародованы дополнительные фотографии спецливреи «Феррари». В ней больше синего
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Пресс-служба команды Формулы-1 «Феррари» опубликовала дополнительные снимки обновлённой ливреи болида SF-25, которая исполнена специально для шестого этапа сезона 2025 года — Гран-при Майами.

Фото: ferrari.com

«На автомобиле заметно большое количество синего цвета, а сама ливрея вдохновлена сотрудничеством с одним из крупных спонсоров итальянского коллектива — компанией HP. «Ультрасовременная ливрея является результатом тесного сотрудничества двух компаний и расширяет границы визуального дизайна и производительности. В ней сочетаются красный цвет «Феррари» и фирменные белый и синий электрик от HP, нанесённые с использованием новых технологий совместной разработки, которые в будущем позволят создавать ещё более яркие дизайны», — описывается на сайте «Феррари».

Фото: ferrari.com

Гран-при Майами пройдёт со 2 по 4 мая, сам уикенд включает в себя второй в сезоне спринт.

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