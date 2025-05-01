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Фото: новая розовая ливрея «Рейсинг Буллз» для Гран-при Майами

Фото: новая розовая ливрея «Рейсинг Буллз» для Гран-при Майами
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Пресс-служба команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» представила новую ливрею болида VCARB 02, сделанную эксклюзивно для Гран-при Майами.

Фото: visacashapprb.com

Новый цвет называется «розовый персик» и оформлен в стиле одноимённого нового летнего вкуса энергетического напитка Red Bull. Таким образом, обновлённая ливрея параллельно выступает и в роли рекламы для напитка.

Фото: visacashapprb.com

Фото: visacashapprb.com

Ливрея была официально представлена в ночь на 1 мая на мероприятии в пляжном клубе Joia на острове Джангл, на котором присутствовали генеральный директор Питер Байер, руководитель команды Лоран Мекис и пилоты Лиам Лоусон и Исак Хаджар.

Фото: x.com/visacashapprb

Ранее в «Феррари» показали дополнительные снимки обновлённого внешнего вида своего болида SF-25.

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