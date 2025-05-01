Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пилот «Мерседеса» Расселл: мы ближе к «Макларенам», чем они к «Ред Булл» в 2024-м

Пилот «Мерседеса» Расселл: мы ближе к «Макларенам», чем они к «Ред Булл» в 2024-м
Комментарии

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий коллектив «Мерседес», высказался о темпе своей команды и британского «Макларена», сравнив это с формой «Ред Булл» в начале сезона 2024 года.

«С точки зрения того, где «Мерседес» находится по сравнению с «Маклареном», то мы намного ближе, чем «Макларены» были к «Ред Булл» [в начале прошлого сезона]. Но я действительно верю, что у «Ред Булл», вероятно, были некоторые моменты… они откатывались назад ровно так же, как «Макларен» развивался и двигался вперёд», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.

После пяти этапов сезона 2025 года у «Макларена» 188 очков и первое место в Кубке конструкторов. У «Мерседеса» 111 баллов и вторая позиция.

Материалы по теме
Джордж Расселл: если бы пришёл в «Мерседес» пять лет назад, то был бы двукратным чемпионом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android