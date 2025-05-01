Пилот «Мерседеса» Расселл: мы ближе к «Макларенам», чем они к «Ред Булл» в 2024-м

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий коллектив «Мерседес», высказался о темпе своей команды и британского «Макларена», сравнив это с формой «Ред Булл» в начале сезона 2024 года.

«С точки зрения того, где «Мерседес» находится по сравнению с «Маклареном», то мы намного ближе, чем «Макларены» были к «Ред Булл» [в начале прошлого сезона]. Но я действительно верю, что у «Ред Булл», вероятно, были некоторые моменты… они откатывались назад ровно так же, как «Макларен» развивался и двигался вперёд», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.

После пяти этапов сезона 2025 года у «Макларена» 188 очков и первое место в Кубке конструкторов. У «Мерседеса» 111 баллов и вторая позиция.