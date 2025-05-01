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Пилоты «Рейсинг Буллз» представили новый мерч, сделанный под новую розовую ливрею в Майами

Пилоты «Рейсинг Буллз» представили новый мерч, сделанный под новую розовую ливрею в Майами
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Гонщики Формулы-1 новозеландец Лиам Лоусон и франко-алжирец Исак Хаджар, являющиеся пилотами команды «Рейсинг Буллз», представили обновлённый мерч, сделанный специально под изменённую ливрею болида VCARB 02 на Гран-при Майами.

Фото: x.com/visacashapprb

Ливрея «розовый персик» является рекламной акцией напитка Red Bull, который выпустили одноимённый лимитированный летний вкус.

Фото: x.com/visacashapprb

После пяти этапов сезона 2025 года «Королевских гонок» у «Рейсинг Буллз» восемь очков и восьмое место в Кубке конструкторов. Пять баллов принёс Хаджар, а три — Юки Цунода, который провёл два Гран-при за «Рейсинг Буллз» до своего перехода в «Ред Булл» на место Лиама Лоусона.

Фото: x.com/visacashapprb

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