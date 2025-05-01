Расселл ответил, изменится ли расклад сил в Ф-1 после вступления в силу правил по крыльям

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл из команды «Мерседес» ответил, изменится ли расклад сил в сезоне-2025 после Гран-при Испании, когда в силу вступят новые правила по гибкости крыльев.

«Теперь гонка в Барселоне обещает быть по-настоящему интересной для всех, потому что именно тогда мы испытаем трудности с гибким антикрылом, и, очевидно, именно в работе с ним «Макларен» и преуспел. До этого Гран-при я не думаю, что ситуация поменяется, но это окажется своего рода решающий уикенд, который покажет, сделают ли они шаг назад,

Но также очевидно, что у них есть другое преимущество — что-то впечатляющее при работе с шинами. Мы видели в третьей практике Бахрейна, как они были на секунду быстрее всех остальных, так что это неслыханно, и я ожидаю, что такие трассы, как в том же Бахрейне, может быть, Барселоне, где высокий уровень износа резины, а также в Будапеште, Сингапуре, Зандворте… мы могли бы представить, что они собираются стать лучшими на этих Гран-при», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.

Барселона примет девятый этап в 2025 году — Гран-при Испании — с 30 мая по 1 июня.