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Алексей Попов раскритиковал «Феррари» за ливрею на ГП Майами, восхитившись «Рейсинг Буллз»

Алексей Попов раскритиковал «Феррари» за ливрею на ГП Майами, восхитившись «Рейсинг Буллз»
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Популярный российский комментатор Алексей Попов раскритиковал команду Формулы-1 «Феррари» за новую ливрею, приуроченную к шестому этапу сезона-2025 — Гран-при Майами.

«Ну почему так выходит с «Феррари»? Любой, что исторический арт, что фанатский арт на эту тему выходит лучше, чем то, что делают в Маранелло?!

Скажете — что взять с итальянцев? Извините! В 80 километрах там Фаэнца, где годами (!) одна ливрея круче другой», — написал Попов в своём телеграм-канале.

Команда из Маранелло добавила на свой болид SF-25 больше синих цветов из-за крупного спонсора компании HP. В «Рейсинг Буллз» же подготовили розовую ливрею под названием «белый персик».

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