Кевин Магнуссен рассказал, как впал в депрессию из-за нарушенных обещаний «Макларена»

32-летний датский пилот Кевин Магнуссен рассказал, как из-за нарушенных обещаний руководства команды Формулы-1 «Макларен» впал в депрессию. Кевин выступал за британский коллектив в 2014 году, а в 2015-м был резервным пилотом, на одном этапе заменив Фернандо Алонсо. В своей первой же гонке Кевин квалифицировался четвёртым, а финишировал вторым.

«В 2015 году я впал в депрессию. Я не против это признать. Я жил ради гонок, но не участвовал в них. Мохаммед [бен Эсса Аль Халифа] и Мансур [Оджех], которые владели контрольным пакетом акций, использовали эту власть, чтобы повлиять на всех остальных, включая Рона [Денниса] , который голосовал за меня, и в 2015 году я оказался запасным пилотом, что на самом деле ничего не значило.

Но Рон сказал: «Поверь мне, ты будешь выступать за нас в 2016 году или, может быть, даже до конца сезона-2015». И, честно говоря, я думаю, что он был искренен. Это действительно был его план в отношении меня», — приводит слова Магнуссена издание Racingnews365.

По итогу в 2015-м Кевин был уволен из «Макларена». «Но в 2015 году в «Уильямсе» связались с моим тогдашним менеджером Дорте [Риис Мадсен] по поводу того, чтобы я стал их пилотом в 2016 году. Я поговорил об этом с Эриком [Булье, гоночным директором], и он сказал: «Нет, оставайся с нами, ты будешь выступать за нас с Фернандо в следующем сезоне! И, честно говоря, я думаю, что он тоже был искренен. Поэтому, успокоенный Роном и Эриком, я отказал «Уильямсу».

У меня было также предложение провести несколько гонок Супер Формулы в Японии, что было бы здорово, но Рон сказал, что я не должен этого делать. В 2016 году, когда Стоффель [Вандорн] был резервным пилотом «Макларена», Рон позволил ему участвовать в гонках Супер Формулы, и ему это понравилось, он выиграл пару гонок, так что я не знаю, почему Рон не позволил мне сделать то же самое годом ранее», — сказал Магнуссен.