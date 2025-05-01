Австралийский чемпион Формулы-1: Пиастри легко лишит Норриса ментального равновесия

78-летний австралийский гонщик и чемпион Формулы-1 1980 года Алан Джонс высказался о борьбе за титул в сезоне 2025 года «Королевских гонок» между двумя пилотами «Макларена» — британцем Ландо Норрисом и соотечественником Джонса Оскаром Пиастри.

«У него мудрая голова на молодых плечах. Он очень, очень зрелый. Оскар очень спокойный. Его не так-то легко вывести из себя, в то время как его товарищ по команде, как мне кажется, настроен несколько противоположным образом.

Норриса, на мой взгляд, легко лишить этого ментального равновесия, и, думаю, Оскар воспользуется этим. У него есть мозги и сила, чтобы сделать это», — приводит слова Джонса издание Racingnews365.