Хорнер заявил, что Ферстаппен не отдал позицию Пиастри в Джидде, ожидая штрафа

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о штрафе пилота команды Макса Ферстаппена на минувшем Гран-при Саудовской Аравии.

Напомним, нидерландец получил пять секунд за выезд за пределы трассы на старте и решение не возвращать позицию австралийцу Оскару Пиастри из «Макларена».

«Если бы мы вернули позицию… Мы решили не делать этого, поскольку попали бы под давление машин позади. К тому же не стоит недооценивать чистый воздух.

На этой трассе очень тяжело обгонять. Когда вы пытаетесь приблизиться в грязном воздухе, особенно в первом секторе… Никаких шансов», — приводит слова Хорнера BBC.

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