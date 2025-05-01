Экс-директор «Ред Булл»: Макс Ферстаппен воплощает всё, что нужно гонщику

Бывший спортивный директор «Ред Булл» и нынешний руководитель «Кик-Заубера» Джонатан Уитли комплиментарно отозвался о четырёхкратном чемпион Формулы-1 Максе Ферстаппене.

Уитли был механиком Михаэля Шумахера в «Бенеттоне», а позже курировал работу Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

«Макс — совершенный гонщик. Я думаю, воплощает в себе всё, что нужно гонщику. Мне понравилось работать с ним. Это был невероятный путь в «Ред Булл». Мы не всё сделали правильно. За прошедшие годы у нас с ним тоже были непростые разговоры, но я был поражён некоторыми вещами, которые он делал в болиде. И до сих пор удивляюсь.

Я до сих пор иногда сижу там, смотрю это и думаю: «Вау, я не знаю, сможет ли кто-нибудь ещё это сделать». Даже в Сузуке, всего несколько гонок назад. Это было приятно. Я связался с ним сразу после гонки, и он тоже сразу же ответил», — приводит слова Уитли издание GPblog.