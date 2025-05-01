На аукцион выставлен автомобиль-гитара Элвиса Пресли. Его построил создатель «Бэтмобиля»

На аукцион eBay выставлен 12-метровый автомобиль в форме гитары, созданный по заказу Элвиса Пресли на базе Cadillac Eldorado 1970 года. Длина автомобиля — 12,5 м, он находится во Франции.

Автомобиль-гитара Элвиса Пресли Фото: ebay.com

Автомобиль-гитара был создан инженером Джеем Орбергом, который известен созданием необычных автомобилей для кино. В числе самых известных работ Орберга — дизайн машины времени из фильмов «Назад в будущее», «Бэтмобили» из картин Тима Бёртона «Бэтмен» и «Бэтмен возвращается», а также умный автомобиль KITT из сериала «Рыцарь дорог».

Автомобиль-гитара Элвиса Пресли Фото: ebay.com

На автомобиле-гитаре Элвис Пресли прибыл на свой концерт в Лас-Вегасе, говорится в объявлении о продаже. Под капотом у машины штатный для Eldorado 1970 года 8,2-литровый V8.

Торги продлятся до субботы, 3 мая. Стартовая цена лота — € 10 тыс.