Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

На аукцион выставлен автомобиль-гитара Элвиса Пресли. Его построил создатель «Бэтмобиля»

На аукцион выставлен автомобиль-гитара Элвиса Пресли. Его построил создатель «Бэтмобиля»
Автомобиль-гитара Элвиса Пресли
Аудио-версия:
Комментарии

На аукцион eBay выставлен 12-метровый автомобиль в форме гитары, созданный по заказу Элвиса Пресли на базе Cadillac Eldorado 1970 года. Длина автомобиля — 12,5 м, он находится во Франции.

Автомобиль-гитара Элвиса Пресли

Автомобиль-гитара Элвиса Пресли

Фото: ebay.com

Автомобиль-гитара был создан инженером Джеем Орбергом, который известен созданием необычных автомобилей для кино. В числе самых известных работ Орберга — дизайн машины времени из фильмов «Назад в будущее», «Бэтмобили» из картин Тима Бёртона «Бэтмен» и «Бэтмен возвращается», а также умный автомобиль KITT из сериала «Рыцарь дорог».

Автомобиль-гитара Элвиса Пресли

Автомобиль-гитара Элвиса Пресли

Фото: ebay.com

На автомобиле-гитаре Элвис Пресли прибыл на свой концерт в Лас-Вегасе, говорится в объявлении о продаже. Под капотом у машины штатный для Eldorado 1970 года 8,2-литровый V8.

Торги продлятся до субботы, 3 мая. Стартовая цена лота — € 10 тыс.

Материалы по теме
Фото
Британская фирма выпустила дорожную версию суперкара из фильма про Джеймса Бонда
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android