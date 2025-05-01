«Мерседес» представил специальные комбинезоны для Гран-при Майами Формулы-1

Пресс-служба немецкой команды Формулы-1 «Мерседес» в социальных сетях опубликовала фотографии с новыми комбинезонами, сделанными специально для шестого этапа «Королевских гонок» — Гран-при Майами.

Фото: x.com/MercedesAMGF1

Обновлённые комбинезоны представили гонщики Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли, Валттери Боттас и пилот Академии Формулы-1 Дориан Пен, являющаяся также участницей академии «Мерседеса».

После пяти этапов «Королевских гонок» Кубок конструкторов возглавляет команда «Макларен» — 188 очков. «Мерседес» расположился на втором месте — 111. Третий коллектив — «Ред Булл» — с 89 баллами на счету.

Ранее Расселл высказался о том, как изменится положение в Формуле-1 после Гран-при Испании.