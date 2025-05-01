Уиндзор — о проблемах Хэмилтона в «Феррари»: он и сам не понимает, как пилотирует

Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор высказался о проблеме адаптации семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Многие, вероятно, думают, как я могу говорить о том, что делать семикратному чемпиону мира. Но ему нужно говорить, что делать, и это очевидно. Я сомневаюсь, что он разберется с этим сам. Он будет делать так, как делает.

Он самокритичен, но я не думаю, что он достаточно вдаётся в детали. Сомневаюсь, что он и сам понимает, как пилотирует. И я не считаю, что это плохо. Вряд ли Ферстаппен осознаёт своё пилотирование. Не думаю, что великие пилоты размышляют об этом, они просто делают. Наверное, в этом и заключается проблема, если вы оказываетесь в положении Льюиса», — сказал Уиндзор на своём YouTube-канале.