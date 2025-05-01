Бывший гонщик Ф-1 Брандл представил топ-4 величайших пилотов Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Sky Sports Мартин Брандл представил собственный топ-4 величайших гонщиков в истории Ф-1.

«Айртон Сенна, Михаэль Шумахер, Джим Кларк, Льюис Хэмилтон. Не обязательно, чтобы был именно тот порядок, который я назвал, но это четвёрка лучших пилотов Ф-1 по моему мнению», — приводит слова Брандла портал F1oversteer.

Напомним, Кларк является двукратным чемпионом королевских гонок, Сенна — трёхкратным, а Шумахер и Хэмилтон — семикратными. Отметим также, что Льюис является единственным пилотом из этого списка, кто по-прежнему выступает в Формуле-1.

Ранее Мартин Брандл назвал фаворита сезона-2025 Формулы-1.