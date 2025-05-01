Ферстаппен пропустит медиадень на Гран-при Майами из-за скорого рождения ребёнка

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен пропустит медиадень в рамках Гран-при Майами, поскольку возлюбленная нидерландца Келли Пике в скором времени должна родить ребёнка. Об этом информирует The Race со ссылкой на пресс-релиз австрийской команды.

Ожидается, что Ферстаппен прибудет в паддок к пятничной тренировке и проведёт в Майами полный уикенд. Также отмечается, что «Ред Булл» отказался от дальнейших комментариев ситуации из уважения к частной жизни Макса и его семьи.

Гран-при Майами будет проходить со 2 по 4 мая. Ферстаппен в настоящий момент занимает третье место в общем зачёте пилотов.

Ферстаппен и участница группы BLACKPINK в Майами: