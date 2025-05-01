Ральф Шумахер допустил, что Макс Ферстаппен может завершить карьеру

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер допустил, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может принять решение о завершении карьеры.

«Мы слышали от него несколько критических замечаний. Постепенно он теряет интерес, всё подвергается тщательному анализу, и Формула-1 ему больше не нравится. Кроме того, было интервью, в котором он сказал следующее: «Я хочу проводить время со своей семьей и своим отцом». В Формуле-1 всё происходит в ускоренном темпе. Поэтому я могу представить, что Макс в какой-то момент скажет: «С меня хватит». Но надежда всё ещё есть, скоро выборы в ФИА, и кое-что может вернуться в нормальное русло», — сказал Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.

Материалы по теме «Я почти не могу в это поверить». Ральф Шумахер высказался о Льюисе Хэмилтоне

Ферстаппен и участница группы BLACKPINK в Майами: