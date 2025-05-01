Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер допустил, что Макс Ферстаппен может завершить карьеру

Ральф Шумахер допустил, что Макс Ферстаппен может завершить карьеру
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер допустил, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может принять решение о завершении карьеры.

«Мы слышали от него несколько критических замечаний. Постепенно он теряет интерес, всё подвергается тщательному анализу, и Формула-1 ему больше не нравится. Кроме того, было интервью, в котором он сказал следующее: «Я хочу проводить время со своей семьей и своим отцом». В Формуле-1 всё происходит в ускоренном темпе. Поэтому я могу представить, что Макс в какой-то момент скажет: «С меня хватит». Но надежда всё ещё есть, скоро выборы в ФИА, и кое-что может вернуться в нормальное русло», — сказал Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.

Материалы по теме
«Я почти не могу в это поверить». Ральф Шумахер высказался о Льюисе Хэмилтоне

Ферстаппен и участница группы BLACKPINK в Майами:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android