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Ещё один источник сообщил о контракте Переса с «Кадиллаком», раскрыв детали переговоров

Ещё один источник сообщил о контракте Переса с «Кадиллаком», раскрыв детали переговоров
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Бывший пилот Формулы-1 мексиканец Серхио Перес вернётся в королевские гонки в 2026 году в составе американского коллектива «Кадиллак». Об этом сообщает издание Bild.

Согласно имеющейся информации, договорённость между Пересом и руководством «Кадиллака» была достигнута ещё несколько месяцев назад.

Напомним, Перес выступал с качестве гонщика Ф-1 с 2011 по 2024 года. В последнем сезоне, который Серхио провёл за «Ред Булл», ему удалось стать восьмым в личном зачёте пилотов Формулы-1 по итогам года, набрав 152 очка.

Ранее Уитли высказался о сильных сторонах Переса на фоне слухов о возвращении Серхио в Ф-1.

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