Феттель: не стоит недооценивать «Феррари»

Четырёхкратный чемпион Ф-1 немец Себастьян Феттель поделился мнением о потенциале «Феррари» в текущем сезоне. Также он заявил, что пилоту «Скудерии» британцу Льюису Хэмилтону нужно больше времени для адаптации, чтобы тот начал побеждать.

«Нет никаких сомнений, что Хэмилтон по-прежнему является отличным пилотом. Он может делать всё, что от него требуется. И совершенно нормально, что Льюису нужно время [для адаптации]. Если совершенствование болида пойдёт в правильном направлении, то «Феррари» окажется в текущем сезоне в совершенно ином положении. «Скудерия» была сильна в прошлом году и чуть не выиграла Кубок конструкторов.

Не стоит недооценивать «Феррари». Льюис оказался в новой среде, с другой культурой. Некоторым нужно больше времени, чтобы освоиться», — приводит слова Феттеля портал Motorsport Week.