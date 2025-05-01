Цунода: начинаю понимать, насколько насыщенной может быть жизнь пилота «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода поделился мнением о предстоящем Гран-при Майами, который состоится со 2 по 4 мая.

«Здорово находиться здесь, в Майами. Как всегда, должно быть жарко! Мне очень нравится приезжать сюда. Рестораны великолепные. Обожаю местные пляжи. Классное сочетание очень спокойной жизни и веселья! Начинаю понимать, насколько насыщенной может быть жизнь пилота «Ред Булл». На этой неделе команда не давала мне скучать вне трассы. У нас было множество интересных мероприятий. Пришло время сосредоточиться на гонках и на том, что нам нужно делать на трассе», — приводит слова Цуноды GPblog.

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