Тимо Глок назвал топ-команду, у которой в Майами будет больше всего проблем

Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок в преддверии Гран-при Майами поделился мнением о выступлении «Ред Булл» в нынешнем сезоне.

«Бывают моменты, когда их машина показывает хорошие результаты, особенно как было в Сузуке. Потенциал есть, но есть и фундаментальные проблемы. Кажется, болид хорошо справляется на трассах, где есть много скоростных поворотов, но в Австралии и в Бахрейне всё было наоборот. Нужно это проанализировать и надеяться на обновления, после которых будущее Ферстаппена станет ясным.

Думаю, у «Ред Булл» снова возникнут проблемы, поскольку это трасса с медленными поворотами. Из всех топ-команд у них будет больше всего проблем. «Макларен» снова будет на шаг впереди остальных», — приводит слова Глока GPblog со ссылкой на Sky Sports.

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