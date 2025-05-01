«Макларен» представила специальный шлем Норриса для ГП Майами, стилизованный под диско-шар

Пресс-служба британского гоночного коллектива «Макларена» представила специальный шлем пилота команды Ландо Норриса, в котором тот выступит на Гран-при Майами.

Шлем стилизован под диско-шар. На нём можно также заметить рекламу от спонсоров команды. К примеру, Monster Energy, Android и так далее. Отметим, что британская команда уже третий год подряд создаёт для Ландо «бо́льные» шлемы: в 2023 году Норрис выступал шлеме, который был стилизован под баскетбольный мяч, в 2024 году — под мяч для бассейна, а в этом — под дискобо́л.

Фото: Пресс-служба «Макларена»

Фото: Пресс-служба «Макларена»

Фото: Пресс-служба «Макларена»

Фото: Пресс-служба «Макларена»

Гран-при Майами пройдёт со 2 по 4 мая. После пяти этапов «Королевских гонок» Кубок конструкторов возглавляет команда «Макларен» — 188 очков. «Мерседес» расположился на втором месте — 111. Третий коллектив — «Ред Булл» — с 89 баллами на счету.

Ранее Тимо Глок назвал топ-команду, у которой в Майами будет больше всего проблем.