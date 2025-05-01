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Бывший инженер топ-команды Формулы-1 возглавит один из отделов в «Манчестер Юнайтед»

Бывший инженер топ-команды Формулы-1 возглавит один из отделов в «Манчестер Юнайтед»
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Бывший старший инженер по производительности команды Формулы-1 «Мерседес» Майкл Сансони станет сотрудником футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Как информирует The Athletic, на этой неделе специалист возглавит клубный отдел обработки данных.

Сансони является выпускником Саутгемптонского университета. Его он окончил с отличием в 2015 году по специальности аэрокосмическая инженерия.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 34 матчах команда набрала 39 очков. В Лиге Европы команда Рубена Аморима на стадии полуфинала сыграет с «Атлетиком» из Бильбао.

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