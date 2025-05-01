Мартин Брандл рассказал, что ему не нравится в работе комментатором Ф-1

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Sky Sports Мартин Брандл рассказал, что ему не нравится в работе комментатором «Королевских гонок».
«Подбегать и перебивать людей, общаться дерзко — это всё не характерно для меня. Вы в курсе, что прогулка по стартовой решётке меня раздражает, не так ли? Не очень люблю заниматься комментаторской деятельностью по этой причине. Кроме того, я был наполовину аккуратным гонщиком и наполовину аккуратным телеведущим.
Всё, за что меня запомнят люди, — как меня проигнорировала Megan Thee Stallion, что меня вырубил телохранитель или что я отказался играть на гитаре с Machine Gun Kelly», — приводит слова Брандла портал F1oversteer.